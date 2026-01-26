Berufspendler sollten sehr vorsichtig auf dem Weg zur Arbeit sein. Polizei und BSR warnen vor extremer Glätte. Regen hat Streumittel zum Teil von der Straße gespült.

Streusalz sei vom starken Regen teilweise von den Fahrbahnen gespült worden, teilte die BSR mit.

Potsdam/Berlin - Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sind für den morgendlichen Weg zur Arbeit zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Polizei und Berliner Stadtreinigung (BSR) warnen vor extremer Glätte. Zwar streue der Winterdienst der BSR auf wichtigen Strecken inklusive der Radstreifen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund starken Regens sei das Feuchtsalz aber teilweise von den Fahrbahnen gespült worden. In Nebenstraßen sowie auf vielen Rad- und Gehwegen werde zudem kein Auftaumittel eingesetzt. Hier sei es deswegen extrem glatt.

„Bitte passen Sie Ihr Verhalten den Straßenverhältnissen an“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Autofahrer sollten die Abstände vergrößern und behutsam lenken. Überflüssige Wege und Radfahren würden am besten vermieden. Größere oder auffällig viele Unfälle in der Hauptstadt wurden zunächst nicht bekannt.

Einer amtlichen Unwetterwarnung des DWD zufolge war die Glatteisgefahr in der Nacht hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren. Dadurch bestehe Gefahr für Leib und Leben.