Die Polizei wird am Morgen wegen eines verdächtigen Koffers zum Bahnhof Zoologischer Garten gerufen. Nun geben die Beamten Entwarnung.

Polizei untersucht verdächtigen Koffer am Bahnhof Zoo

Die Polizei gibt beim Einsatz am Zoologischen Garten nun Entwarnung. (Symbolfoto)

Berlin - Ein verdächtiger Gegenstand hat die Polizei am Berliner S-Bahnhof Zoologischer Garten auf den Plan gerufen. Kriminaltechniker rückten an, um diesen zu untersuchen, wie die Polizei mitteilte. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen leerstehenden Koffer. Der Haupteingang des S-Bahnhofs am Hardenbergplatz war vorübergehend gesperrt.