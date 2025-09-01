272 Männer und Frauen beginnen neu eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Dazu wurden sie zu Polizeianwärtern ernannt.

Für Ausbildung oder Studium bei der Polizei in Sachsen-Anhalt sind 272 Männer und Frauen zum Polizeianwärter ernannt worden (Symbolbild)

Aschersleben - Sachsen-Anhalt verfehlt bei der Neueinstellung von Polizeianwärtern das selbstgesteckte Ziel. Dieses Jahr haben 373 Männer und Frauen Ausbildung oder Studium bei der Polizei begonnen - angepeilt waren 450, wie das Innenministerium informierte. Abstriche bei der Qualifikation soll es dennoch nicht geben, hieß es.

Am Montag wurden an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben 272 Polizeianwärter neu ernannt: 90 Frauen und 182 Männer aus neun Bundesländern. Sie beginnen eine Ausbildung zum Polizeimeister oder ein Studium zum Polizeikommissar. Im Frühjahr hatte es den Angaben zufolge bereits 101 Einstellungen gegeben.