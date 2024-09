Im Hof eines Mehrfamilienhauses in Güsten im Salzlandkreis brennt es. Zeugen wollen einen Brandstifter gesehen haben.

Die Polizei ermittelt in Güsten wegen des Verdachts der Brandstiftung. (Symbolbild)

Güsten - Die Polizei ermittelt in Güsten wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am Samstagabend ist im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Kleinstadt im Salzlandkreis ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten eine Person beobachtet, die den Brand gelegt haben soll.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Den Angaben nach liegt die Höhe des Schadens zwischen 5.000 und 10.000 Euro.