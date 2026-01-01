Böller-Angriffe, Festnahmen, illegale Pyrotechnik. Für die Berliner Polizei verlief die Silvesternacht dennoch etwas weniger schwierig als in den Jahren zuvor.

Berlin - Die Silvesternacht in Berlin ist nach einer ersten Einschätzung der Polizei nicht ganz so problematisch verlaufen wie in den vergangenen Jahren. „Wir haben keine schweren Verletzungen bei Kollegen und auch nicht bei feiernden Menschen. Und wir haben auch nicht so schwere Vorkommnisse und Sachbeschädigungen wie im letzten Jahr“, sagte Polizeisprecher Florian Nath der dpa in einer ersten vorläufigen Bilanz gegen 3.00 Uhr.

Allerdings sei die Polizei immer wieder mit Böllern und Raketen angegriffen worden. 21 Polizisten seien durch Knalltraumata nach dem Beschuss mit Böllern oder Gegenwehr von Verdächtigen leicht verletzt worden. Die Polizei nahm Hunderte Verdächtige kurzzeitig fest. Und am Abend und in der Nacht sei noch kiloweise illegale Pyrotechnik beschlagnahmt worden.

Die Polizei habe zum Teil erfolgreich gegen die Dynamik von kriminellen Tätern, die sich in der Deckung friedlich feiernder Menschen bewegten, gearbeitet. Gerade am Alexanderplatz habe das Konzept einer großen Böllerverbotszone gut gegriffen. „Ich habe den Alex noch nie so friedlich gesehen an Silvester wie in diesem Jahr.“

Die Demonstration und Party an der Siegessäule sei friedlich verlaufen. Statt der angemeldeten 16.000 Teilnehmer seien nur ein paar hundert gekommen, so der Sprecher. Auch am Brandenburger Tor sei die Feier mit vielen tausend Besuchern ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.