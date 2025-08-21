Ein Mann zückt auf dem Bahnsteig ein Messer und verletzt einen anderen. Geistesgegenwärtig greift ein Augenzeuge ein und verhindert womöglich Schlimmeres.

Berlin - Ein Polizist außer Dienst hat auf dem Berliner Hauptbahnhof einen Messerstecher festgenommen. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Männer am Vormittag auf einem Bahnsteig in Streit. Dabei stach ein 47-Jähriger mehrfach auf einen 42-Jährigen ein und verletzte ihn an Oberkörper und Beinen.

Ein Beamter der Bundespolizei, der nicht im Dienst war, wurde auf das Geschehen aufmerksam und überwältigte den mutmaßlichen Täter. Zudem leistete er bei dem 42-jährigen Verletzten bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Das Opfer des Messerangriffs wurde laut Polizei in einem Krankenhaus operiert. Der 47-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht. Der Tatverdächtige hatte ein Messer dabei, obwohl auf dem Hauptbahnhof wie auf anderen Bahnhöfen auch ein Waffen- und Messerverbot gilt.