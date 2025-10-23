Berlin - Ein Polizist hat in Berlin-Wedding auf ein Auto geschossen und dabei das Fenster einer Wohnung getroffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Einsatzkräfte in der Nacht einen als gestohlen gemeldeten Wagen entdeckt und wollten ihn stoppen. Nachdem der Fahrer mit dem Auto mehrfach Polizeifahrzeuge gerammt haben soll, griff ein Beamter zur Waffe, um auf die Reifen zu schießen. Dabei durchschlug ein Projektil das Fenster einer Wohnung, ein weiteres traf die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand.

Trotz der Schüsse gelang es dem Mann, mit dem Auto zu flüchten. Auf der Flucht rammte er unter anderem einen Lichtmast und ein Verkehrszeichen. Wenig später konnten Polizeikräfte das Fahrzeug stoppen und den 40-Jährigen sowie seinen 45-jährigen Beifahrer festnehmen. Der Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Er wurde wegen Verletzungen, die er sich bei den Kollisionen zugezogen hatte, ambulant in einem Krankenhaus behandelt.