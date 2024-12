Polizisten haben besondere Macht und müssen sich gerade deswegen strikt an Gesetze halten. In Berlin soll ein Polizist Menschen geschlagen haben.

Berlin - Ein Berliner Polizist ist angeklagt worden, weil er mehrfach Verdächtige geohrfeigt haben soll. Es gehe um den Vorwurf der Körperverletzung im Amt in zwei Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der inzwischen 27 Jahre alte Polizist soll am 19. April einem gefesselten Mann im Polizeiabschnitt 56 mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er am 9. Mai einem gerade festgenommenen Mann in einer Bäckerei am Hackeschen Markt zweimal eine Ohrfeige gegeben haben.

Beide Männer sollen Schmerzen und Rötungen im Gesicht erlitten haben. Der Polizist wollte demnach laute Debatten mit den Verdächtigen beenden.