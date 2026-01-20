Nach einer Pyro-Aktion in Leipzig müssen zwei Beamte ins Krankenhaus. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit dem Geburtstag eines Fußballvereins.

Leipzig - Zwei Polizisten sind in Leipzig bei der Explosion eines pyrotechnischen Gegenstandes verletzt worden. Die Beamten waren in der Nacht zum Dienstag im Einsatz, nachdem etwa 20 Personen Pyrotechnik in der Messestadt abgebrannt hatten, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Einsatz vor Ort zündete plötzlich ein Blindgänger neben einer 36 Jahre alten Polizeibeamtin und ihrem 35 Jahre alten Kollegen. Beide wurden mit Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 28 Jahren konnten ermittelt werden. Es bestehe der Verdacht, dass die Pyro-Aktion im Zusammenhang mit dem Geburtstag eines Leipziger Fußballvereins stehe, teilte die Polizei mit. Es wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.