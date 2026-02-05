Die Stadtentsorgung Potsdam gibt kostenlos Streugut aus. Bürgerinnen und Bürger können - mit eigenem Behälter - bis zu 20 Liter abholen. (Symbolbild)

Potsdam - Die Ausgabe von kostenlosem Streugut löst in Potsdam angesichts der Glätte großen Andrang aus. Seit Dienstag können Privathaushalte an den Wertstoffhöfen Drewitz und Neuendorfer Anger sowie an der Kompostierungsanlage in Nedlitz Splitt abholen. Die Nachfrage sei so hoch, dass es zu Wartezeiten und Unterbrechungen kommen könne, teilte die Stadtentsorgung Potsdam mit. Teils stünden die Bürger Schlange.

Seit Beginn der Aktion wurden bereits rund 35 Tonnen Streugut ausgegeben, wie es hieß. Rund 1.200 bis 1.300 Bürgerinnen und Bürgern hätten das Angebot bislang genutzt.

Pro Haushalt und Tag werden maximal 20 Liter Streugut ausgegeben - solange der Vorrat reicht. Bürgerinnen und Bürger sollen eigene Behälter mitbringen. Die Aktion der Landeshauptstadt und der Stadtentsorgung soll die Potsdamer beim Winterdienst unterstützen. An der Kompostierungsanlage in Nedlitz wird die Streugut-Ausgabe noch ausgeweitet und ist auch am Freitag (6.) möglich.