Sie schaffen den erforderlichen zweiten Sieg. In Suhl gewinnen die Volleyballerinnen des SC Potsdam 3:0.

Suhl - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Trainer Riccardo Boieri setzte sich am Mittwoch beim VfB Suhl mit 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) durch und ersparte sich damit eine mögliche dritte Partie. In der Serie im Modus Best-of-Three hatten die Potsdamerinnen ebenfalls mit einem 3:0 zu Hause im ersten Match des Duells mit den Thüringerinnen den Grundstein fürs Erreichen der Runde der besten Vier gelegt.

Für den Sieg benötigten die Gäste-Spielerinnen 84 Minuten. In der Hauptrunde hatten sie zweimal gegen Suhl verloren. „Wir haben da weitergemacht, wo wir am Sonntag aufgehört hatten“, sagte Mittelblockerin Anastasia Cekulaev, die auch den Matchball verwandelt hatte: „Wir haben wieder eine gute Teamleistung gebracht. Wir wollten nichts ändern und die ganze Zeit fokussiert bleiben. Wir haben von Anfang an bis zum Ende nur das Halbfinale vor uns gesehen.“

Im Halbfinale treffen die Potsdamerinnen auf den SSC Palmberg Schwerin. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern setzte sich in seinem Viertelfinal-Duell gegen die Roten Raben Vilsbiburg durch.