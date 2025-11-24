Vor knapp einer Woche schoss ein Mann vor einem Imbiss in Berlin-Lichtenberg um sich und tötete einen 29-Jährigen. Nun wurde der mutmaßliche Täter identifiziert – doch er ist weiter flüchtig.

Berlin - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 29-Jährigen in Berlin-Lichtenberg ist der mutmaßliche Täter identifiziert worden. Es handelt sich um einen 65-Jährigen, der weiterhin auf der Flucht ist, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Mann weiterhin bewaffnet und gefährlich ist.

Die Schüsse waren am 14. November vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße abgegeben worden. Der 29-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und starb dort drei Tage später, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach wurde ein 28-Jähriger ebenfalls verletzt und befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.

Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Mordkommission sucht Zeugen, die Hinweise zur Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen geben können.