Am Freitag stand es Eltern wegen eines befürchteten Schneesturms frei, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Wie läuft das am Dienstag?

Berlin - Mögliche neue Wetterkapriolen mit Glätte haben zunächst keine Folgen für den Schulbetrieb in Berlin. Anders als im Land Brandenburg findet der Unterricht am Dienstag nach derzeitigem Stand regulär statt, wie die Bildungsverwaltung mitteilte. Die sogenannte Präsenzpflicht in der Schule wird also nicht aufgehoben.

„Gleichzeitig sind die Schulen angehalten, die Wetter- und Witterungslage aufmerksam zu beobachten und die Situation vor Ort verantwortungsvoll zu bewerten“, erläuterte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. „Die Schulaufsichten stehen hierzu im Austausch mit den Schulen und prüfen morgen lageabhängig, ob gegebenenfalls Anpassungen erforderlich sind, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.“

Am vergangenen Freitag war die Präsenzpflicht an Schulen in Berlin wie auch Brandenburg wegen eines erwarteten Schneesturms aufgehoben worden. Viele Schüler blieben der Schule an dem Tag fern. Für Dienstag hat sich das Brandenburger Bildungsministerium angesichts von Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Glatteis durch überfrierenden Regen erneut zu diesem Schritt entschlossen. Wie stark Berlin betroffen sein wird, ist nicht klar.