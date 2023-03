Leipzig/Leonberg (dpa/sa) - Der aus Leipzig stammende Sänger der Band Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, soll in diesem Jahr mit dem Löwenherz-Friedenspreis ausgezeichnet werden. Er habe sich in herausragender Weise um Frieden und Versöhnung verdient gemacht, erklärte die Organisation Human Projects am Samstag im baden-württembergischen Leonberg (Landkreis Böblingen). Neben Krumbiegel soll auch die in Lam im Bayerischen Wald geborene Journalistin Gabriele Krone-Schmalz ausgezeichnet werden.

Durch sein persönliches Engagement stehe Krumbiegel für eine starke Demokratie und Vielfalt, hieß es. „Dies alles benötigen wir angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit: Der brüchiger werdende gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt, Klimawandel,

Energiekrise und die weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen.“ Krone-Schmalz werde unter anderem dafür ausgezeichnet, gemeinsam mit vielen anderen die Zukunft Europas im Sinn der Menschen mitzugestalten, so die Organisation.

Krumbiegel zeigte sich nach Verkündigung der Preisträger erfreut über den Preis. „Wenn ich daran denke, wer den Preis schon bekommen hat - Michail Gorbatschow und der Dalai Lama - dann ist das schon echt geil“, sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Durch Preise fühle man sich natürlich immer gebauchpinselt. „Aber sie sorgen eben auch dafür, dass man weitermacht“, so der 56-Jährige. Die Verleihung des Preises soll am 19. November in Leipzig stattfinden.