Sturmtief „Elli“ wirbelt den Fahrplan durcheinander: Frühpendler müssen sich auf mehreren Zuglinien im Norden auf Ausfälle einstellen. Diese Regionalbahnen sind betroffen.

Private Bahnunternehmen reagieren - diese Züge fallen aus

Mehrere Verbindungen privater Zuganbieter fallen am Freitag aus. (Symbolbild)

Braunschweig - Wegen des erwarteten Sturmtiefs „Elli“ fallen am Freitagmorgen mehrere Züge im Norden aus. Betroffen sind Verbindungen von Erixx, Enno und Metronom. Eine Übersicht der feststehenden Ausfälle.

Metronom:

Vor allem in Richtung Hamburg fahren mehrere vom Unternehmen Metronom betriebene Züge der Linien RE4 und RB41 nicht:

ME81906 (Rotenburg ab 4.16 Uhr, Bremen an 4.48 Uhr)

ME81960 (Rotenburg ab 6.09 Uhr, Hamburg-Harburg an 7.10 Uhr)

ME81980 (Tostedt ab 7.00 Uhr, Hamburg an 7.30 Uhr)

ME81962 (Tostedt ab 7.12 Uhr, Hamburg an 7.51 Uhr)

ME81964 (Tostedt ab 8.29 Uhr, Hamburg-Harburg an 8.53 Uhr)

ME81664 (Lüneburg ab 8.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)

ME81955 (Lüneburg ab 8.06 Uhr, Hamburg an 8.52 Uhr)

Enno:

Zwei von Enno betriebe Züge der Linie RE30 fallen aus:

enno 75552 (5.48 Uhr ab Wolfsburg, 06:37 Uhr an Hildesheim)

enno 83555 (6.50 Uhr ab Hildesheim, 07:41 an Wolfsburg)

Erixx:

Das Unternehmen berichtet, dass einige morgendlichen Verbindungen auf folgenden Linien ausfallen:

RE10 Hannover - Bad Harzburg

RB42/43 Bad Harzburg/Goslar - Braunschweig

RB47 Braunschweig - Uelzen

RB32 Lüneburg - Dannenberg

Die genauen Strecken, die von etwa 4.00 Uhr bis etwa 6.30 Uhr betroffenen sein sollen, listet Erixx auf der Unternehmensseite im Internet auf.