Pro Bahn will Wahloption beim Schüler-Deutschlandticket

Ein Mann hält ein Mobiltelefon, auf dem das „D-Ticket“ gekauft werden kann, vor Ticketautomaten am Hauptbahnhof in der Hand.

Dresden - Der Fahrgastverband Pro Bahn hat für Sachsen die Einführung eines Schüler-Deutschlandtickets als Upgrade-Option gefordert. Wie der Fahrgastverband am Samstag mitteilte, sollte das neue Ticket als Wahloption zum bestehenden Bildungsticket angeboten werden und, wie das Bildungsticket auch, nicht ausschließlich als Handyticketlösung verfügbar sein. Ziel sei es, den Schülern in Sachsen eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, deutschlandweit mit Bus und Bahn zu reisen. Für jene, welche diese Möglichkeit nicht benötigen, würde sich nichts ändern und so zu keiner Mehrbelastung für die Familien führen.

„Uns ist wichtig, dass der Antragsprozess für das Upgrade zum Deutschlandticket ohne unnötige Hürden abläuft“, sagte der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn Mitteldeutschland, Markus Haubold. Schülerinnen und Schüler sollten die Möglichkeit haben, diese Option unkompliziert zu nutzen.

Das Bildungsticket in Sachsen ermöglicht Schülerinnen und Schülern die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in den einzelnen Verkehrsverbünden und wird vom Freistaat Sachsen bezuschusst. Für einen monatlichen Beitrag von 15 Euro können Schülerinnen und Schüler rund um die Uhr Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge nutzen. Das Ticket sei derzeit jedoch nicht übertragbar und wird als Abonnement von den Verkehrsunternehmen verkauft. Mit dem neuen „Schüler-Deutschlandticket“ sollen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, ihr regionales Bildungsticket kostengünstig auf ein deutschlandweites Ticket upzugraden.