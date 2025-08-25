Mal reinschnuppern in eine fremde Stadt: Zwei Menschen können ab September kostenfrei in Eisenhüttenstadt leben. Wegen des großen Interesses denken die Organisatoren über eine zweite Runde nach.

Eisenhüttenstadt - Angesichts der großen Nachfrage beim Probewohnen in Eisenhüttenstadt erwägt die Stadtverwaltung bereits einen zweiten Anlauf. „Für 2026 denken wir über eine mögliche Wiederholung mit mehr Wohnungen nach – der große Zulauf zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte ein Sprecher der Stadt. Man wolle aber erst nach dem ersten Durchgang ein Resümee ziehen.

Zwei ausgewählte Teilnehmer können ab dem 6. September zwei Wochen lang kostenfrei in einer möblierten Wohnung in Eisenhüttenstadt leben und dabei Stadt, Menschen und berufliche Perspektiven im Osten Brandenburgs kennenlernen. Rund 1.700 Bewerbungen gingen für das Projekt ein. Eisenhüttenstadt geht mit dem Probewohnen keine gänzlich neuen Wege. Ähnliche Projekte gab es bereits in Guben und Eberswalde.

Ziel ist es, wieder mehr Menschen langfristig in der Region zu binden. Einst hätten mehr als 50.000 Einwohner in der Stadt gewohnt, nun seien es noch etwa 24.000. Die Tendenz sei steigend, sagte Julia Basan vom Bereich Wirtschaftsförderung. Die Stadt benötige aber weiterhin mehr Bewohner, insbesondere Fachkräfte.