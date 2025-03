In Hannover kamen am Samstag gut 600 Menschen zu einer Demo für Grenzkontrollen und einen Stopp der Ukraine-Unterstützung zusammen. Es gab auch eine Gegenveranstaltung.

Hannover - Im Zuge bundesweiter Demonstrationen haben in Hannover laut Polizei 620 Menschen unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ protestiert. Die Linksjugend habe am Samstag eine Gegenveranstaltung mit etwa 50 Teilnehmenden organisiert, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe Versuche gegeben, den Demonstrationszug der größeren Demo zu stören. Deren Veranstalter forderten flächendeckende Grenzkontrollen sowie keine weiteren Zahlungen an die Ukraine.

Bei der Demonstration „Gemeinsam für Deutschland“ waren auch Deutschlandflaggen mit Adler zu sehen. Geprüft werde jetzt, ob ein Verstoß gegen das Bundesflaggengesetz vorliegt, sagte die Polizeisprecherin.

Ähnliche Demonstrationen gab es unter anderem in München und Nürnberg. In Stuttgart wurde die Versammlung aus dem Umfeld der sogenannten Querdenken-Bewegung organisiert. Nach Angaben des Polizeisprechers kamen wie erwartet rund 1.500 Teilnehmer aus dem eher rechten Spektrum. Dort versammelten sich laut Polizei etwa 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Gegendemos, die von linken Gruppen organisiert worden waren.