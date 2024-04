Werpeloh - Ein 20-Jähriger hat bei einem Unfall mit einem Quad im Landkreis Emsland schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann sei am Samstagnachmittag in einer Gruppe von fünf Quadfahrern in Richtung Werpeloh unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der 20-Jähriger bemerkte den Angaben zufolge zu spät, dass der Rest der Gruppe nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und fuhr auf einen der Vorausfahrenden auf. Er stürzte und wurde schwer verletzt. Der 20-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen.