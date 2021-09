Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in Klinik isoliert

Düsseldorf/Solingen - Corona-Infizierte, die sich einer verordneten Quarantäne widersetzen, können in Nordrhein-Westfalen zwangsweise im Krankenhaus Bethanien in Solingen isoliert werden. Die Einrichtung steht zu diesem Zwecke bereits seit Mai 2020 zur Verfügung, wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf bestätigte. Darüber hinaus seien ansteckungsverdächtige Kontaktpersonen, die sich nicht an ihre Quarantäne-Auflagen halten, laut Infektionsschutzgesetz von den Kommunen in geeigneten, gegebenenfalls ebenfalls abgeschlossenen Einrichtungen unterzubringen.

Das Krankenhaus Bethanien hat bislang laut einem Bericht der „Neuen Westfälischen“ (Montag) 41 Quarantäne-Verweigerer in der Klinik untergebracht. Dafür stehen demnach im abgeschlossenen Teil der Corona-Station Zimmer mit Bad zur Verfügung, die rund um die Uhr überwacht werden.

Das Ministerium erhebt seinen Angaben zufolge keine Zahlen zu Quarantäne-Verstößen. „Die Anordnung und Überwachung der Maßnahmen erfolgt ausschließlich durch die zuständigen Behörden auf kommunaler Ebene“, erklärte ein Sprecher.