In Berlin-Prenzlauer Berg ist es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn gekommen. Eine Passagierin der Tram wurde dabei verletzt.

Berlin - Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist eine Passagierin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte der 26-jährige Radfahrer am Samstagnachmittag bei roter Ampel die Straße und stieß mit einer herannahenden Tram zusammen.

Die Straßenbahn leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dabei stürzte eine 65 Jahre alte Frau im Wagen und verletzte sich an Armen und Beinen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tramfahrer sowie der Radfahrer blieben unverletzt.

Bei dem Radfahrer wurde eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durchgeführt, die einen Wert von 0,3 Promille ergab. Zudem bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam genommen und anschließend wieder entlassen.