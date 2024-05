Erfurt - Die Attacke auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke (SPD) ist aus Sicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ein Resultat von Hass und Falschnachrichten. „Der Angriff gilt uns allen“, äußerte er am Samstag auf der Plattform X, vormals Twitter. Würden Fake News zur Wahrheit erhoben, seien alle betroffen, schrieb er weiter. Und: „Volle Solidarität mit Matthias Ecke!“

Ähnlich äußerte sich die Grünen-Politikerin Madeleine Henfling auf X: „Hass und Hetze führen zu solchen Übergriffen & gefährden damit Menschenleben.“ Alle im demokratischen Spektrum seien jetzt aufgerufen, solidarisch zu sein.

Am späten Freitagabend griffen vier Unbekannte den 41-jährigen Ecke und einen 28-jährigen Wahlhelfer der Grünen beim Aufhängen von Wahlplakaten im Dresdner Stadtteil Striesen an. Beide wurden verletzt, Ecke musste im Krankenhaus behandelt werden. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es Angriffe auf drei Mitglieder der Grünen gegeben, die in Chemnitz und Zwickau plakatierten.