Mitten in der Nacht dreht ein Mann in Köpenick durch: Erst fliegen Autospiegel, dann spuckt er einem Bar-Mitarbeiter ins Gesicht. Wie die Polizei und andere Beteiligte reagieren.

Berlin - Die Polizei hat in der Nacht in Berlin-Köpenick einen Randalierer festgenommen. Der 35-jährige Mann soll zuvor in die Straße Freiheit einen Autospiegel abgetreten, auf dem Gelände einer Bar uriniert und einen Mitarbeiter ins Gesicht gespuckt haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Bar-Beschäftigte überwältigten ihn dann, wobei er vorübergehend sein Bewusstsein verloren haben soll und reanimiert werden musste.

Wieder bei Bewusstsein widersetzte er sich seiner Festnahme und griff Polizisten an. In Handfesseln wurde der Randalierer, der unter Alkoholeinfluss stand, schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.