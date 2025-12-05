Noch unbekannte Täter versuchen, das Büro eines Sicherheitsdienstes auszurauben. Sie bedrohen einen Angestellten und fordern Bargeld. Wie reagiert der Mann?

Die Täter sind auf der Flucht. Gegen sie wird wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes ermittelt. (Symbolbild)

Berlin - Zwei noch unbekannte Täter haben das Büro eines Sicherheitsdienstes im Stadtteil Prenzlauer Berg überfallen. Nach Angaben der Polizei betraten sie am Donnerstag kurz vor Mitternacht das Büro in der Malmöer Straße und forderten von einem 51-jährigen Mitarbeiter Bargeld.

Der Angestellte habe gesagt, er habe kein Bares. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einem Handgemenge, bei dem einer der Täter dem Mann mit einem Messer in den Bauch stach. Dann flohen die beiden Täter unerkannt.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes.