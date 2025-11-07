Mit Tausenden gefälschten SMS versucht eine Bande, an Kontodaten zu kommen. Die Polizei findet dafür eine spezielle Maschine und zahlreiche Geräte.

Berlin - Die Berliner Polizei hat eine Bande von Cyberbetrügern auffliegen lassen. Die Kriminellen waren spezialisiert auf Cyberangriffe und sogenanntes Pishing, bei dem versucht wird, mit falschen SMS- und Chat-Nachrichten ahnungslosen Opfern ihre Kontodaten zu entlocken.

Bei Durchsuchungen von Wohnungen in Berlin-Tempelhof und in Brandenburg fand die Polizei „jede Menge SIM-Karten, Handys, Tablets und Computer“, wie im Internet mitgeteilt wurde. Sie entdeckte auch eine sogenannte Simfarm. Das ist eine Art Maschine mit sehr vielen SIM-Karten, mit der Tausende Nachrichten gleichzeitig verschickt werden können.

Die Nachrichten lauten dann etwa: „Ihr Paket konnte nicht zugestellt werden, klicken Sie bitte hier“ oder „Ihre Bank braucht eine Bestätigung, bitte hier klicken“. Über die Links erfolgen Weiterleitungen auf gefälschte Internetseiten, auf denen nach privaten Daten gefragt wird.

Beteiligt an der Razzia war die Kriminalpolizei aus Paderborn in Nordrhein-Westfalen, die die Durchsuchungen bei Gericht beantragt hatte.