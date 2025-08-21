Eine Gruppe vermutlich rechtsorientierter junger Leute greift vor einer Bar in Chemnitz Gäste an. Zufällig ist eine Polizeistreife vor Ort und greift ein. Nun wurden weitere Verdächtige identifiziert.

Chemnitz - Sieben Monate nach einer vereitelten Attacke auf Gäste einer Bar in Chemnitz haben Ermittler mehrere Wohnungen durchsucht. Bei der Razzia in Chemnitz und Burgstädt (Landkreis Mittelsachen) wurden mehrere Mobiltelefone, zwei Schlagstöcke und diverse Vermummungsgegenstände sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Maßnahmen richteten sich gegen fünf Deutsche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Festgenommen wurde niemand.

Ende Januar hatte eine Polizeistreife einen offensichtlichen Angriff auf Gäste der Bar im Zentrum von Chemnitz verhindert. Weil von einer politisch motivierten Tat auszugehen war, hatte der Staatsschutz die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs übernommen. Die Tatverdächtigen seien dem rechtsmotivierten Spektrum zuzuordnen, hieß es. Derzeit seien 14 Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zweifelsfrei identifiziert worden.