Die Aufsteigerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga noch immer Probleme. Darum verstärken sie sich mit einer Schweizer Nationalspielerin.

Leipzig - Frauen-Fußball-Bundesligist RB Leipzig verstärkt sich für die Rückrunde mit Lara Marti. Wie der sächsische Club am Montag bekannt gab, kommt die Schweizer Nationalspielerin bis 2026 zu den Leipzigerinnen. Die 24-jährige Außenverteidigerin spielte zuletzt 47 Bundesliga-Partien für Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. Ab Donnerstag bezieht RB ein einwöchiges Trainingslager in Salzburg. Pflichtspielauftakt ist am 27. Januar gegen den SC Freiburg.

„Lara ist sehr schnell, kann auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden und sowohl offensiv als auch defensiv ihre Schnelligkeit, Zweikampf- und Dribbelstärke ausspielen. Ihre Erfahrungen in der Bundesliga und im Nationalteam der Schweiz werden uns weiterhelfen. Ihre direkte Art und positive Ausstrahlung passt hervorragend zu unserem Team“, sagte Viola Odebrecht, bei RB Leiterin Frauen- und Mädchenfußball.