RB Leipzig startet Vorverkauf für Supercup-Spiel

Leipzig - DFB-Pokalsieger RB Leipzig startet am kommenden Montag den Vorverkauf für das Supercupspiel gegen Meister Bayern München. Für das Duell der beiden Fußball-Bundesligisten am 30. Juli (20.30 Uhr) dürfen zunächst Dauerkartenbesitzer, die bis zum 30. Juni eine oder mehrere Saisonkarten geordert hatten, von Montag bis Mittwoch ihre Plätze buchen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Ab dem 14. Juli können Vielfahrer sowie Mitglieder von organisierten Fanclubs sowie späte Dauerkartenkäufer Tickets erwerben. Einen Tag später startet der freie Vorverkauf.