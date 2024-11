RB Leipzigs Trainer Jonas Stephan muss in der Bundesliga abreißen lassen.

Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben den Kontakt zur Bundesliga-Spitzengruppe abreißen lassen. Das Team von Trainer Jonas Stephan verlor das Verfolger-Duell mit Bayer Leverkusen 0:1 (0:0) und rutschte mit 16 Punkten auf den sechsten Platz ab. Der für die Champions-League-Qualifikation genügende dritte Platz ist nun schon sieben Zähler entfernt. Kristin Kögel erzielte in der 81. Minute das Siegtor für Bayer.

Leipzig blieb nach dem 0:0 bei der SGS Essen wieder ohne Sieg. Dem Team fehlt es weiterhin an Konstanz. Zwei Siege in Serie waren den Leipzigerinnen zuletzt Ende September gelungen, danach folgten heftige Rückschläge in Wolfsburg (0:5) und Freiburg (1:4).