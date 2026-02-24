Gegen Dortmund musste Leipzigs Mittelfeldspieler Schlager vorzeitig vom Feld. Der Österreicher wird vorerst auf nicht auf den Rasen zurückkehren.

Xaver Schlager (r) konnte gegen Dortmund noch die eigenen Treffer bejubeln.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in der kommenden Zeit auf Xaver Schlager verzichten. Der Mittelfeldspieler muss aufgrund von Adduktorenproblemen pausieren, wie der Verein mitteilte. Die Ausfallzeit betrage „je nach Genesung wenige Wochen“.

Schlager war im Heimspiel beim 2:2 gegen Borussia Dortmund in der 65. Minute mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich ausgewechselt worden. Die Untersuchung ergab nun eine mehrwöchige Ausfallzeit. Der 28-Jährige hat mit einem individuellen Reha-Programm begonnen.