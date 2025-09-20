Gegen Aufsteiger sieht RB Leipzig bislang immer gut aus. Doch die Kölner kommen mit viel Schwung nach Leipzig. RB hat viele Verletzte und so könnte Timo Werner eine Chance bekommen.

Leipzig - RB Leipzig will gegen Aufsteiger 1. FC Köln eine lange Serie weiter ausbauen. Die Sachsen haben in ihrer Bundesliga-Historie noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. Bislang gab es in Spielen 31 Siege und fünf Remis. Auch die Bilanz gegen die Rheinländer ist bemerkenswert. In 14 Spielen gab es nur zwei Niederlagen (sieben Siege, fünf Remis). Das letzte Heimspiel gegen Köln endete 6:0. Doch die Kölner starteten erstmals seit 2016 mit sieben Punkten aus drei Spielen in eine Saison.

„Sie haben eine hohe Dynamik und große Bereitschaft im Spiel. Mit Ball agieren sie flexibel, variieren ihre Grundordnungen und haben zuletzt hinten raus immer mal wieder gepunktet, sind im Pokal spät weiterkommen - das gibt einem Selbstvertrauen“, analysierte RB-Cheftrainer Ole Werner vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky). Nach den Verletzungen aus dem Mainz-Spiel mit Xaver Schlager (Wade) und Antonio Nusa fallen nun auch noch Lukas Klostermann (Muskuläre Probleme) und Max Finkgräfe (Knie) aus. Das eröffnet zugleich die Chance auf einen Kaderplatz für Timo Werner.