Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt am Morgen trüb und regnerisch. Später wird es freundlicher.

Regen zum Start in den Tag in Niedersachsen und Bremen

Hannover - Zur Mitte der Woche können sich die Menschen in Niedersachsen und Bremen auf Regen einstellen. Am Vormittag ist es bedeckt, teils auch trüb mit gebietsweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag soll es im Süden weitere Schauer geben, sonst nur vereinzelt ein paar Tropfen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad mit schwachem bis mäßigem, an der Küste sogar starkem und in Böen stürmischem Nordostwind.

In der Nacht ist es im Südosten und Osten stark bewölkt mit etwas Regen, sonst teils aufklarend und weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen kühlen auf 5 bis 8 Grad ab.

Am Donnerstag ist es in der Osthälfte laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. In Richtung Harz gibt es etwas Regen, während es im Nordwesten freundlich und trocken bleibt. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad.