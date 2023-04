Leipzig - Das Wetter in Sachsen bleibt auch am Mittwoch vorerst grau und regnerisch. Am Morgen kommt zeigt sich vereinzelt die Sonne - erst am Mittag ziehen Regenwolken von Ostern her über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 Grad, im Bergland zwischen 2 und 7 Grad. Für die Zeit ab dem Mittag warnt der DWD vor örtlichen Gewittern und frischen, teils kräftigen Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde.

Auch in der Nacht zu Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch. In höheren Lagen über 400 Metern kann es zu laut DWD zu vereinzelten Schneefällen kommen, wodurch es vorübergehend glatt werden kann. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad, im höheren Bergland bei um die minus 1 Grad.

Auch im Verlauf des Donnerstages ist vorerst keine Besserung in Sicht - es bleibt bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad, im Bergland zwischen 6 und 11 Grad.