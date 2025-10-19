Nach dem sonnigen Wochenende wird das Wetter in Berlin und Brandenburg wieder ungemütlicher - es wird regnerisch, die Temperaturen steigen aber noch einmal an.

Berlin/Potsdam - Nach dem sonnigen Wochenende wird es zu Beginn der Woche in Berlin und Brandenburg wieder regnerisch. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute noch meist sonnig und trocken. Der Montag zeigt sich dagegen stark bewölkt und ab dem Nachmittag regnerisch. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 10 und 14 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen wieder an: Mit 15 bis 17 Grad wird es deutlich milder. Regen ist jedoch bis in den Mittwoch hinein weiterhin möglich.