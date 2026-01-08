Der erwartete Schneefall im Land Bremen hat viele Folgen - auch für Schülerinnen und Schüler.

Bremen - Wegen des angekündigten Schneefalls fällt im Bundesland Bremen am Freitag der reguläre Unterricht in den Schulen aus. „Das gilt für die Schulen in Bremen und Bremerhaven“, teilte das Bildungsressort mit. Demnach ist Distanzunterricht geplant. Das bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen zu Hause lernen - angeleitet von ihren Lehrkräften.

Die Schulen in Bremen und Bremerhaven stellen eine Notbetreuung sicher, wie das Bildungsressort mitteilte. Die Schülerbeförderung finde aus Sicherheitsgründen nicht statt.

Auch in zahlreichen niedersächsischen Landkreisen und Städten fällt der Unterricht in den Schulen aus. Die Entscheidung treffen die jeweiligen Behörden vor Ort. Um das aktuelle Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.

Meteorologen erwarten weitere teils heftige Schneefälle in Niedersachsen und Bremen. Schneeverwehungen sind möglich. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit viel Neuschnee, mancherorts werden rund 15 Zentimeter erwartet. Wegen des Schnees und Schneeverwehungen wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet.

Zum Start des Schuljahres im August 2025 gab es nach Angaben der Bildungsbehörde rund 81.000 Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen und privaten allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Stadt Bremen.