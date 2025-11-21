Nach einem Brand in Görlitz wird eine leblose Person entdeckt. Ob es der vermisste Bewohner ist, bleibt zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.

Görlitz - Nach dem Brand eines Reihenhauses in Görlitz ist eine leblose Person in dem Gebäude gefunden worden. Die am Vormittag entdeckte Person könnte zwar der Bewohner sein, der seit dem Brand vermisst wurde; ob es sich tatsächlich um den Eigentümer handelt, war zunächst jedoch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte auf ein weiteres Gebäude übergegriffen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und wurde vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser wurden vorsorglich evakuiert und betreut. Sie blieben unverletzt.

Haus ist einsturzgefährdet

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Gegen halb drei am Freitagmorgen waren die ersten Maßnahmen beendet, seither hält die Feuerwehr Brandwache, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Das Gebäude ist den Angaben zufolge stark einsturzgefährdet und kann derzeit nicht betreten werden. Ein Statiker soll die Stabilität prüfen, außerdem wird ein Brandursachenermittler das Objekt untersuchen.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.