Halle - Der Einstand von Stefan Reisinger auf der Trainerbank des Halleschen FC ist missglückt. Die stark abstiegsgefährdeten Saalestädter verloren am Sonntagabend ihr Heimspiel in der 3. Fußball-Liga gegen den Aufstiegsaspiranten SSV Ulm mit 0:2 (0:1). Die Treffer für die Gäste erzielten Leonardo Scienza durch einen verwandelten Foulelfmeter (45.+3) und Lennart Stoll (70.). Nach der bereits 18. Saisonniederlage beträgt der Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz für die Hallenser bereits fünf Punkte.

Die Abwehrreihen dominierten in den ersten 45 Minuten die Partie. Beide Mannschaften konnten sich vor der Pause keine klare Torchance herausspielen. Nach zwölf Minuten klärte HFC-Verteidiger Niklas Landgraf einen Versuch von Thomas Kastanaras vor der Torlinie. Die Gastgeber zwangen Ulms Keeper Christian Ortag zu keiner einzigen Parade. Kurz vor der Pause stoppte Aljaz Casar den Ulmer Julian Brandt im eigenen Strafraum regelwidrig. Den fälligen Strafstoß verwandelte Scienza auch im zweiten Versuch sicher, nachdem Referee Konrad Oldhafer den ersten Strafstoß wegen eines zu früh in den Strafraum herein gelaufenen Ulmer wiederholen ließ.

Die Gastgeber waren auch in der zweiten Halbzeit nicht in der Lage, die gegnerische Viererkette vor Probleme zu stellen. Ulms Keeper Christian Ortag musste keinen einzigen Schuss auf sein Gehäuse abwehren. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke sorgte Stoll aus 14 Metern für die Entscheidung. Die 7157 Zuschauern quittierten den Auftritt der Gastgeber nach dem Abpfiff mit einem gellenden Pfeifkonzert.