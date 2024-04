Erfurt - Ein zwölfjähriger Junge ist nach einem Fahrradunfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Erfurter Klinik gebracht worden. Der Junge sei am Sonntagnachmittag in einer Kurve zwischen Ellersleben (Landkreis Sömmerda) und der Bundesstraße B85 gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe er sich schwer verletzt.