Mit einem besonderen Spektakel läutet das Puppentheater in Halle am Samstag die Festwoche zum 70. Geburtstag ein: Der Seefahrer Gulliver soll als Riese durch die Stadt ziehen.

Riesen-Besuch in Stadtzentrum von Halle

Halle - Mit dem Besuch einer riesigen Puppe im Stadtzentrum eröffnet das Puppentheater Halle am Samstag die Festwoche zu seinem 70. Geburtstag. Der berühmte Seefahrer Gulliver aus Jonathan Swifts (1667-1745) Roman „Gullivers Reisen“ soll am Abend als 20 Meter große Puppe durch das Zentrum der Saalestadt bewegt werden. Auch am Sonntag werde der Riese dort noch zu sehen sein.

„Mit dieser Festwoche werden wir die Stadt in eine Bühne verwandeln“, sagte der künstlerische Direktor des Puppentheaters, Christoph Werner. Um das Spektakel zu ermöglichen, war unter anderem auch die französische Theaterkompanie „Plasticiens Volants“ nach Halle gekommen.