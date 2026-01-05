Die Ringbahn gilt als eine der zentralen Linie zur Versorgung des ÖPNV in Berlin. Seit einigen Tagen hält sie nicht an der Haltestelle Wedding.

Berlin - Die Ringbahn der Berliner S-Bahn ist im Norden der Stadt wegen eines Feuers in der Silvesternacht weiterhin unterbrochen. Der planmäßige Halt an der Haltestelle Wedding entfalle in beiden Fahrtrichtungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischen den Haltestellen Wedding und Gesundbrunnen sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wann der Zugverkehr wieder regulär fährt, steht demnach bisher nicht fest.

In der Silvesternacht brannte ein Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Wedding. Das beschädigte Dach des Bahnsteigs auf dem S-Bahnhof Wedding wird seit Freitagmorgen repariert und zum Teil abgebaut. Die Bahn sprach von Vandalismus. Die Arbeiten sollten so schnell wie möglich fertig werden, damit die S-Bahn den durchgehenden Zugverkehr auch zwischen Gesundbrunnen und Westhafen wieder aufnehmen kann.

Dann soll eine statische Prüfung zeigen, in welchem Zustand die tragenden Teile der Dachkonstruktion sind und ob weitere Sicherungsarbeiten nötig sind. Erst dann können Fahrgäste den Bahnhof wieder nutzen.