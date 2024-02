Die Raffinerie in Leuna zählt zu einer der größten und modernsten in Europa. Entsprechend hoch ist der Anteil von Rohöl an der Energiebilanz von Sachsen-Anhalt.

Leuna - Erdöl zählt in Sachsen-Anhalt zu den wichtigsten Energieträgern des Landes. Wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht, macht Rohöl rund 70 Prozent am sogenannten Primärenergiebedarf des Landes aus. Hintergrund des ungewöhnlich hohen Anteils sei die Erdölverarbeitung. Mit der Raffinerie in Leuna betreibt Total Energies Mitteldeutschland nach eigenen Angaben eine der größten Rohölverarbeitungsanlagen in Europa.

Allerdings ging die Energiemenge des Rohöls in den vergangenen Jahren zurück: von 2018 bis 2021 um rund ein Drittel. Wurden 2018 noch rund 479.500 Terajoule (TJ) Rohöl verarbeitet waren es im aktuellsten Bilanzierungsjahr 2021 nur noch 343.239. Auch in den Jahren zuvor sanken die Zahlen. Ein Grund könnte neben der Corona-Pandemie ein längerer Stillstand der Anlagen zu Revisionsarbeiten sein, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Wegen des Stillstandes der Raffinerie wurden im Jahr 2021 lediglich 7,8 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet, wie aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens hervorgeht.