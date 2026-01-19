Trainiert Marco Rose bald seinen vierten Bundesligaclub? Zumindest soll Eintracht Frankfurt Interesse haben. Auch ein Trainerstar wird in den Medien gehandelt - doch Lothar Matthäus hat Zweifel.

Frankfurt/Main - Nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller haben die Spekulationen über dessen langfristigen Nachfolger bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Fahrt aufgenommen. Das Fachmagazin „Kicker“ berichtete, dass eine heiße Spur zum früheren Bundesligacoach Marco Rose führe. Für den 49-Jährigen, der in Deutschland schon RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert hat, sei aktuell aber auch ein Ausland-Abenteuer reizvoll, schrieb der „Kicker“.

Einen prominenten Befürworter hätte Rose jedenfalls. „Ich schätze Marco Rose extrem. Für mich passt er überallhin, weil er wirklich ein toller Trainer ist, ein top Typ“, sagte der frühere BVB-Profi Mats Hummels (37) am Rande des Legends Cups in München angesprochen auf ein mögliches Rose-Engagement bei der Eintracht. „Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, auch wenn es nur ein Jahr war“, erinnerte Hummels an die gemeinsame Zeit mit Rose in der Saison 2021/22 in Dortmund: „Egal, was für ihn kommt, ich drücke ihm immer von Herzen die Daumen.“

Alonso ebenfalls Gegenstand von Spekulationen

Neben Rose werden in Medien auch die Namen von Edin Terzic, Roger Schmidt und sogar von Xabi Alonso gehandelt. Der frühere Leverkusener Meistertrainer wurde erst kürzlich beim spanischen Rekordchampion Real Madrid nach nur etwa einem halben Jahr von seinen Aufgaben entbunden. „Aber der Alonso denkt auch ganz groß“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky, „da ist Frankfurt nicht groß genug“. Terzic ist laut „Kicker“ aktuell kein Thema.

Interimsmäßig übernehmen der U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und der frühere Torjäger und aktuelle U19-Trainer Alexander Meier die Eintracht-Profis. Fußballlehrer Schmitt werde dabei die federführende Rolle innehaben, hieß es vonseiten der Hessen. Im Hintergrund sucht Sportvorstand Markus Krösche nach einem neuen Cheftrainer.