Rote Karte, Elfmeter, Eigentor: Im Hexenkessel von Kaiserslautern überschlagen sich die Ereignisse. Warum Elversberg am Ende jubelt und der FCK enttäuscht zurückbleibt.

Kaiserslautern - Die SV Elversberg hat sich im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Saarländer gewannen das Nachbarschaftsduell beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 (1:1) und verbesserten sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Das Team von FCK-Trainer Torsten Lieberknecht bleibt mit 31 Zählern vorerst auf dem sechsten Platz.

Lukas Petkov per Strafstoß (45. Minute+6), David Mokwa (55.) und Luca Schnellbacher (86.) erzielten vor 49.179 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion die Elversberger Treffer. Ein Eigentor von Maximilian Rohr (45.+9) bescherte dem FCK den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Pfälzer mussten nach der Roten Karte von Leon Robinson (45.+5) eine Hälfte in Unterzahl spielen.

Gleich nach dem Anpfiff gestaltete sich ein intensives Spiel. Beide Teams suchten die Offensive. Die erste große Chance auf die Führung hatten der FCK nach einem Konter. Nach einer Flanke von Mika Haas von der linken Seite traf Paul Joly (20.) nur den Pfosten des Elversberger Tores.

Dramatik kurz vor der Pause

Richtig dramatisch wurde es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Lauterns Robinson zog im eigenen Strafraum Rohr am Trikot und brachte ihn zu Fall. Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte nach Ansicht der Bilder auf den Punkt. Zusätzlich sah Robinson für die Aktion die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lukas Petkov (45.+6) sicher zur Elversberger Führung. Fast im Gegenzug dann der 1:1-Ausgleich: Rohr (45.+9) verlängerte im Strafraum der Saarländer den Ball nach einem Schuss von Naatan Skyttä unglücklich ins eigene Tor.

Nach der Pause übernahmen die Gäste dann über weite Strecken die Spielkontrolle. Mokwa (55.) und Schnellbacher (86.) machten dann den Sieg für die SV Elversberg perfekt.