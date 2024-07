Bei der Europameisterschaft in Deutschland begeisterte Schottland mit seinen Fans. Jetzt sind sie in Berlin zu Gast – bei einem Testspiel im Stadion an der alten Försterei.

Union spielt erstmals in diesem Sommer vor heimischen Fans.

Berlin (dpa/bb) – Bei der Fußball-Europameisterschaft gehörten die schottischen Fans zu den stimmungsvollsten des Turniers. Nun dürften einige von ihnen sich wieder auf den Weg nach Deutschland machen, sofern sie den Glasgow Rangers die Treue halten. „Die schottischen Fans freuen sich. Sie kommen in ein Stadion, wo sie im Stehen Bier trinken und Fußball schauen können“, sagte Dirk Zingler, Präsident von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin, vor dem Duell seines Teams gegen den schottischen Vizemeister am Samstag (17.00 Uhr).

Insgesamt ist am Wochenende mit einem gut gefüllten Stadion An der Alten Försterei zu rechnen. Am Freitag waren 20.500 Karten weg und der Gästeblock bestens gefüllt.

Erstes Heimspiel für Svensson

Für die Rangers ist es die Generalprobe für das erste Punktspiel am 3. August bei Heart of Midlothian. Union bestreitet sein erstes Heimspiel in dieser Sommervorbereitung. Trainer Bo Svensson und die bisherigen Neuverpflichtungen Ivan Prtajin (SV Wehen Wiesbaden), Leopold Querfeld (Rapid Wien) und Laszlo Benes (Hamburger SV) stehen generell vor ihrer Heimpremiere.

In den bisherigen Testspielen bei Chemie Leipzig (4:0) und gegen Dynamo Kiew (3:2) im Rahmen des Trainingslagers in Österreich kam bisher nur Angreifer Prtajin zum Einsatz. Verletzungsbedingt sind Torwart Alexander Schwolow, Verteidiger Jerome Roussillon und Angreifer Kevin Volland keine Option für die Partie gegen die Rangers.