Sachsens Arbeitslosenzahl steigt deutlich. Das hat nicht nur saisonale Gründe. Was der Chef der Arbeitsagentur dazu sagt.

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen hat in Sachsen 157.500 erreicht. Im Januar sei die Arbeitslosigkeit weiter gestiegen - um 6,2 Prozent im Vergleich zum Dezember, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit. Zurückzuführen sei der Anstieg auf saisonale Gründe wie Kündigungen und Befristungen zum Jahresende sowie beendete Fördermaßnahmen. Auch die angespannte wirtschaftliche Lage trug dazu bei.

„Aber wo Schatten ist, ist auch Licht. Viele der jetzt arbeitslos gewordenen Menschen sind gut qualifiziert und bieten Chancen für suchende Arbeitgeber“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen.

Höchste Arbeitslosenquote in einem Januar seit 2017

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren etwa 8.200 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus 5,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote wurde mit 7,3 Prozent ausgewiesen. Das ist der höchste Stand in einem Januar seit 2017. Damals lag die Quote im Januar bei 7,6 Prozent.