Oberhof/Schmiedefeld - Für Tausende Freizeitsportler und Wanderer ist Schmiedefeld am Rennsteig am Wochenende wieder das Ziel ihrer Wahl: Beim traditionellen GuthsMuths Rennsteiglauf steuern sie am Samstag (ab 6.00 Uhr) den Ort auf dem Kammweg des Thüringer Waldes an.

Für die 51. Auflage des anspruchsvollen Wettbewerbs haben sich nach Angaben der Organisatoren knapp 16.900 Aktive angemeldet. Die meisten wollen die Halbmarathon-Distanz von gut 21 Kilometern bewältigen. Für die Hardcore-Strecke über 74 Kilometer sind rund 1800 Aktive gemeldet.

Gestartet wird unter anderem von Oberhof, Eisenach und Neuhaus am Rennweg. Autofahrer müssen sich zeitweise auf Einschränkungen einstellen. Benannt ist das Breitensportereignis nach dem Pädagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), einem Wegbereiter des modernen Sports.