In Niedersachsen haben zuletzt Polizei und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot nach einem autistischen Sechsjährigen gesucht. Auch in Thüringen verschwinden immer wieder Menschen.

Rund 1600 Vermisstenfälle 2023 in Thüringen

Erfurt - In Thüringen werden derzeit mehr als 200 Menschen vermisst. Bis Ende April galten 226 Fälle als ungeklärt, wie das Landeskriminalamt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Spanne bei den Vermisstenanzeigen reicht vom jugendlichen Ausreißer über ein fehlendes Kind oder verirrte Senioren bis zum Opfer eines Verbrechens. Die meisten Fälle lösen sich jedoch relativ schnell auf, weil etwa die Vermissten plötzlich wieder auftauchen.

Ein Großteil der Vermisstenfälle habe sich nach weniger als drei oder spätestens nach vier bis sieben Tagen erledigt, hieß es. Am häufigsten sei in den vergangenen sechs Jahren nach Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren gesucht worden. Im vergangenen Jahr bearbeitete die Polizei im Freistaat laut LKA rund 1600 Vermisstenfälle und damit in etwa genauso viele wie im Jahr zuvor. 2023 blieben demnach 23 Fälle ungeklärt, 2022 waren es 12.

Im Schnitt gingen damit im vergangenen Jahr täglich zwei bis sechs Vermisstenanzeigen bei der Polizei in Thüringen ein. In allen Fällen werden den Angaben nach Kontaktpersonen und Wohnumfeld, aber auch Krankenhäuser und andere mögliche Aufenthaltsorte geprüft. Außerdem wird mit Öffentlichkeitsfahndungen nach den Betreffenden gesucht.

Bei vermissten und wieder aufgetauchten Kindern werde grundsätzlich ein sogenanntes Rückkehrgespräch geführt, um die Umstände des Vorfalls zu erhellen, hieß es von der Polizei. Erwachsene haben - wenn keine dagegen sprechende medizinischen Gründe vorliegen - die Freiheit, über ihren Aufenthalt selbst zu bestimmen und auch darüber, wer ihren Aufenthaltsort erfahren darf.