Seiffen im Erzgebirge ist ein Zentrum der Spielzeugmacher in Deutschland. Jetzt haben sie Kollegen aus aller Welt zu einem Festival geladen. Die Veranstalter sind von der Resonanz überwältigt.

Seiffen - Mit so einem Besucheransturm hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Beim ersten europäischen Spielzeugmacherfestival kamen am Wochenende mehr als 3.700 Menschen ins Erzgebirge. „Das ist überwältigend“, sagte Projektleiterin Josephine Hage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Besucher sind mit funkelnden Augen hier raus gegangen.“

Mehr als 40 Spielzeugmacher aus neun Ländern Europas und Übersee trafen sich bei dem Festival. Laut Veranstalter kamen Gäste aus ganz Deutschland und auch aus dem europäischen Ausland.

„Wir schütten gerade ganz viel gute Laune aus“

„Die Leute sind begeistert. Wir schütten gerade ganz viel gute Laune aus. Das Festival ist wie ein großer Spielplatz. Spielen verbindet, genau das war unsere Idee“, betonte die Projektleiterin. Gerade in Zeiten einer Polarisierung in der Gesellschaft sei es wichtig, dass Menschen wieder zusammenfänden - auch über das Spiel.

Nachdem der Freitag einem Fachforum vorbehalten war, wurde für Samstag und Sonntag mit rund 2.000 Besucher gerechnet - etwa genauso vielen Menschen wie Seiffen Einwohner hat. Am Ende kamen mehr als 3.700 Menschen. Die Spielzeugmacher kommen aus Deutschland, Italien, Japan, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Schweiz, Spanien und Tschechien.

Japanerin besucht ihren früheren Lehrmeister in Seiffen

Holzspielzeugmacher und Reifendreher Christian Werner erhielt am Freitag Besucher von einer Kollegin aus Japan. Maho Ito hatte einst bei Werner und seinen Brüdern in Seiffen das Handwerk erlernt. Inzwischen übt sie es in Tokio aus und hat dort auch ein Geschäft.

„Es gab in den Jahren 2021 und 2023 schon Treffen, allerdings damals nur auf dem Fachforum“, sagte Hage. In dieser Form dürfte das Festival weltweit einmalig sein. Für das Spektakel hatte sich Seiffen mit Chemnitz, der Europäischen Kulturhauptstadt 2025, zusammengetan.

Traditionelle Handwerkskunst und modernes Design

Bei dem Festival konnten die Besucher in einem ehemaligen Schwimmbad traditionelle Handwerkskunst erleben und sich zugleich an modernem Design erfreuen. Workshops, Vorträge und Konzerte rundeten das Programm ab.

Die erzgebirgische Holzkunst mit Spielzeug, Engeln, Bergmännern und Räuchermännchen blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Seit diesem Jahr zählt Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Im Spielzeugdorf Seiffen gibt es die einzige Ausbildungsstätte für Holzspielzeugmacher.