Das Maschseefest in der Landeshauptstadt ist ein Besuchermagnet. Zur 38. Auflage kommen an 19 Festtagen mehr als zwei Millionen Menschen, um zu feiern.

Hannover - Rund 2,1 Millionen Menschen haben das 38. Maschseefest in Hannover besucht. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden: „Wir sind sehr stolz auf dieses erneut besucherstarke Jahr mit vielen Neuerungen“, sagte André Lawiszus, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), am letzten Tag des Festes. Die Besucherzahlen entsprechen nahezu den Zahlen aus dem Vorjahr mit 2,15 Millionen Gästen.

19 Tage lang gab es entlang des Ufers kulinarische Vielfalt aus aller Welt,

mehr als 200 Live-Acts auf mehreren Bühnen, Table Quiz, Talkrunden sowie After-Work- und Singlepartys. Bei einer Drohnenshow stiegen rund 300 Drohnen in den Himmel und formten leuchtende Bilder über dem Wasser. Beim traditionellen „Fackelschwimmen“ begaben sich rund 120 Schwimmerinnen und Schwimmer in den Maschsee. Erstmals gab es einen rund 75 Meter hohen „Maschsee-Tower“, von dem aus die Besucherinnen und Besucher einen Panoramablick hatten.

Verregneter Start – dann sommerliche Temperaturen

Nach einem kalten und verregneten Start gab es eine Wetterbesserung mit teilweise hochsommerlichen Temperaturen. Die besucherstärksten Tage waren laut Veranstalter der zweite Samstag mit rund 230.000 Gästen und der letzte Samstag mit rund 220.000 Gästen sowie die beiden Freitage in der zweiten Festhälfte mit jeweils etwa 200.000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Polizei zog eine positive Bilanz, die Einsatzkräfte mussten sich nur um kleinere Delikte wie einfache Körperverletzungen und Diebstähle kümmern. „Mit rund 189 einfachen Straftaten wie Körperdelikte oder Diebstähle, was für die Dauer und Anzahl der Gäste nicht besonders hoch ist, sind wir auf dem Vorjahresniveau“, sagte eine Polizei-Sprecherin. Das nächste Maschseefest ist vom 22. Juli bis 9. August 2026.