Dieses Ziel hatten die Reisenden wohl nicht im Sinn: In Berlin steuert eine S-Bahn wegen eines Defekts ein Abstellgleis an.

Berlin - Eine Berliner S-Bahn ist mit Fahrgästen auf ein Abstellgleis gefahren. Nach Angaben einer Bahn-Sprecherin fuhr der Zug der Linie S7 wegen eines technischen Defekts zunächst vom Bahnhof Nöldnerplatz in Lichtenberg ohne den üblichen Halt am Ostkreuz zur Warschauer Straße durch.

„Weil zudem die Lautsprecherdurchsage im Zug nicht funktioniert hat, konnte der Triebfahrzeugführer die Fahrgäste im Zug leider nicht wie gewohnt informieren. Auch nicht darüber, dass der Zug anschließend für eine Wende auf ein Abstellgleis fährt“, schilderte die Sprecherin. „Wir bedauern diese missliche Situation ausdrücklich und entschuldigen uns bei den Fahrgästen, die davon betroffen waren.“

Wie viele Menschen in der S-Bahn auf dem Abstellgleis landeten, wurde nicht mitgeteilt. Laut RBB, der zuerst über den Vorfall berichtete, sollen es mehr als 20 gewesen sein. Für sie fand die Irrfahrt dann doch noch ein gutes Ende. Der Zug fuhr vom Abstellgleis zurück zum Bahnhof Warschauer Straße, wo sie aussteigen konnten.